"Милан" увеличит зарплату одному из лидеров полузащиты

"Россонери" хотят продлить сотрудничество с Беннасером.

"Милан" ведет переговоры с одним из лидеров средней линии команды Исмаэлем Беннасером по поводу подписания нового контракта.

Как сообщает журналист Николо Скира, итальянский клуб намерен продлить сотрудничество с 23-летним полузащитником до 2026 года на улучшенных для игрока условиях.

"Россонери" готовы увеличить заработную плату алжирского хавбека до 3,2 миллиона евро в год. По неофициальной информации, сейчас оклад футболиста составляет 2,8 миллиона евро.

Отметим, что в текущем сезоне Беннасер провел в составе "Милана" во всех турнирах 16 матчей и забил один гол.

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