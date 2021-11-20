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Ситуация на границе с Россией напряженная, но признаков наступления нет, - Шмыгаль

  8   0 20.11.2021, 19:07 | Новости, Политика
Ситуация на границе с Россией напряженная, но признаков наступления нет, - Шмыгаль

Ситуация на границе Украины и России остается напряженной из-за перемещения большого количества российских войск. Однако признаков наступления пока нет.

Об этом заяви премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Перемещения значительных вооруженных сил на территории России недалеко от украинской границы существуют. Это подтверждают и иностранные партнеры и все спецслужбы. На сегодняшний день ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим", - сказал в интервью "Радио Свобода" Шмигаль.

Премьер заверил, что украинские Вооруженные силы и разведка следят за ситуацией на и каждый день передают информацию руководству страны.

"Мы каждый день получаем информацию. Мы также в координации с нашими зарубежными партнерами", - уточнил глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что Украина уже 7 лет ведет тяжелую войну на востоке страны и часть ее территории (Крым) оккупирована Россией.

"Все эти угрозы реализовались в Украине, но по активизации или неактивизации военных действий, это уже вопросы наших военных и разведки, и мы эти вопросы контролируем", - заверил премьер-министр.

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