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"Ньюкасл" нацелился на подписание одноклубника Зинченко

  7   0 14.11.2021, 21:32 | Новости, Спорт
"Ньюкасл" нацелился на подписание одноклубника Зинченко

В услугах защитника заинтересован новый главный тренер "сорок",

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке может продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом сообщает 90min.

По данным источника, 26-летний нидерландец попал в сферу интересов Ньюкасла. В услугах Аке заинтересован наставник "сорок" Эдди Хау, который работал с защитником, будучи главным тренером Борнмута.

Сумма трансфера может составить более 30 миллионов евро.

Аке перебрался в "Манчестер Сити" летом 2020 года. В текущем сезоне он провел за "горожан" семь матчей во всех турнирах.

Напомним, 7 октября "Ньюкасл" получил нового владельца. Контрольный пакет акций клуба выкупил фонд, контролируемый наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

После 11 туров клуб занимает 20-е место в таблице чемпионата Англии, набрав пять очков. Ранее сообщалось, что новые владельцы "сорок" намерены подписать основного голкипера "Барселоны".

Фото Getty Images

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