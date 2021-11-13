Владелец "Дженоа": Шевченко было трудно убедить возглавить наш клуб

Андрес Бласкес оценил перспективы команды под руководством украинского тренера.

Владелец итальянской "Дженоа" Андрес Бласкес прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера команды.

По словам функционера, украинский специалист не сразу захотел работать в "Дженоа", поэтому переговоры были трудными.

"Мы делаем все, чтобы сделать команду конкурентоспособной. Посвятили Шевченко в эти вопросы и сейчас готовим новую структуру управления, которая будет интегрирована с существующей. Мы хотим преуспеть в "Дженоа". Шевченко было трудно убедить возглавить наш клуб. Он хорошо справился с работой в сборной Украины, он очень интегрирован в наше видение футбола".

"Мы ценим, что "Дженоа" остается в Серии А в течение 15 лет, но работа последних лет была основана на бюджетных ограничениях, которые мы хотим снять", - приводит слова владельца Football Italia.

Напомним, Шевченко подписал контракт с "Дженоа" до лета 2024 года.

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