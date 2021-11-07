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Эвра: Погба не чувствует любви в "Манчестер Юнайтед"

  6   0 07.11.2021, 19:34 | Новости, Спорт
Эвра: Погба не чувствует любви в "Манчестер Юнайтед"

Француз встал на защиту своего соотечественника.

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра считает, что полузащитника Поля Погба выставляют виноватым из-за плохих результатов команды.

"Я сказал ему, что хочу врезать его агенту. Он выставляет его в плохом свете.

Поль не чувствует любви в "Манчестер Юнайтед". Бывшие игроки его ненавидят. Некоторым болельщикам не нравится его образ жизни, поэтому они тоже ненавидят его".

"Я защищаю его не только потому, что он похож на моего младшего брата. Просто люди жестко относятся к нему. Поль всего лишь игрок в этой команде. Он не часть Манчестер Юнайтед", - сказал Эвра в интервью Daily Mail.

Фото Getty Images

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