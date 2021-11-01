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"Цю вакцину тут не визнають". Екс-тренера "Динамо" не пустили на матч в Італії через щеплення "Спутником V"

  2   0 01.11.2021, 11:02 | Новости, Спорт
"Цю вакцину тут не визнають". Екс-тренера "Динамо" не пустили на матч в Італії через щеплення "Спутником V"

Юрій Сьомін / фото УНІАН

Колишній наставник київського "Динамо" Юрій Сьомін вирішив відвідати Італію.

74-річний російський фахівець хотів подивитися вживу матч "Аталанти" з "Лаціо", де брав участь хавбек збірної України Руслан Малиновський. Сьоміну цей поєдинок був цікавий тим, що він розраховував побачити вживу гру свого співвітчизника і вихованця Олексія Міранчука, інформує УНІАН.

Але вхід на матч Серії А Сьоміну заборонили через вакцинацію російським препаратом "Спутником V", який в ЄС не визнають.

"Приїхав на матч "Аталанта" - "Лаціо". На гру не потрапив, оскільки без щеплення Pfizer не пускають. Сподіваюся, на "Ювентус" - "Зеніт" із щепленням "Спутником" проблем не буде", - написав Сьомін у своєму Instagram.

Останнім місцем роботи Сьоміна був "Ростов", де його звільнили в поточному сезоні.

Сьомін очолював київське "Динамо" у 2008-2009 рр. та в період з 2010 по 2012 рік.

З "біло-синіми" тренер тричі вигравав срібні медалі чемпіонату України, а одного разу став чемпіоном УПЛ. Сьомін двічі виводив "Динамо" до фіналу Кубка України і одного разу був тріумфатором Суперкубка України.

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