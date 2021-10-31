"Тоттенхэм" может уволить главного тренера

Руководство "шпор" недовольно работой португальского специалиста.

Боссы "Тоттенхэма" недовольны выступлением команды в текущем сезоне. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

После 10 матчей "шпоры" занимают в АПЛ 8-е место. В группе Лиги конференций лондонский клуб идет третьим с 4 очками после 3 игр.

Предстоящие два матча - с "Витессом" и "Эвертоном" могут стать определяющими для главного тренера "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту.

Сообщается, что если "шпоры" проиграют, португальскому специалисту грозит увольнение.

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