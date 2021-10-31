Ортис назвал фаворита реванша Усик - Джошуа

Луис Ортис верит в успех украинского боксера.

Бывший временный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом дивизионе Луис Ортис поделился мнением о втором поединке Энтони Джошуа и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам Ортиса, украинский боксер является фаворитом в реванше.

"Если делать прогноз, то Джошуа снова проиграет".

Луис Ортис также высказался о возможном поединке с победителем второго боя.

"Мне без разницы, с кем из них биться. Я подерусь с любым соперником. Все говорят, что я старый, однако никто не хочет драться со мной", - заявил Ортис в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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