"Тоттенхэм" нашел замену Льорису

Эмилиано Мартинес может оказаться в лондонском клубе.

Голкипер сборной Франции и "Тоттенхэма" Уго Льорис может покинуть команду в ближайшее время.

Как сообщает Independent, руководство лондонского клуба уже начало поиски нового вратаря.

Главным трансферным приоритетом является голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес.

В текущем сезоне Мартинес провел восемь матчей в АПЛ, в которых пропустил 12 мячей и 3 раза сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.

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