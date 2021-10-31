Гипотоникам рассказали, как повысить давление без таблеток

Врач-диетолог рассказал о правилах повышения давления.

Пониженное давление ничуть не лучше повышенного. От гипертонии есть таблетки, которые можно принимать на постоянной основе или в качестве скорой помощи. С гипотонией (пониженным давлением) все обстоит сложнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты

Что можно сделать, чтобы повысить давление, не прибегая к лекарствам, рассказал врач-диетолог Борис Скачко.

- Чтобы повысить давление быстро - выпейте стакан воды натощак, - посоветовал врач. - Вода, попадая в кровь, увеличивает ее объем и давление поднимается. Но эффект держится недолго: около часа.

Организм воду не держит, он выводит ее почти сразу же через почки или, в жару, - через кожу. Способ не годится для постоянного применения - изнашивается сердце.

При гипотонии кровь становится густой, сердце слабеет, пытаясь перекачать эту густую массу, вот гипоталамус и понижает давление, чтобы спасти наш главный моторчик.

Еще один способ, но только для экстренных ситуаций, выпить подсоленную воду (одна чайная ложка соли на стакан воды).

- Вместо воды можно пить небольшими порциями сок, - продолжает Борис Скачко. - Сок не только увеличивает объем крови за счет жидкости, но и подпитывает сердце витаминами и минералами.

Доктор советует пить фруктовый сок или цитрусовый, но никак не овощной.

- Чего я не рекомендую категорически - поднимать давление с помощью чая или кофе, - говорит доктор. - Кофеин активизирует мозг, который сразу же требует питания, доставляемого ему с кровью. Значит, сердце начинает работать интенсивнее и изнашивается быстрее. Кровь-то густая, мы помним, и чтобы ее перекачать, сердцу нужно работать в более интенсивном режиме. В итоге, оно снова страдает.

Поднять давление помогут холодовые процедуры. Прохладный душ, купание в проруби, обтирание снегом. Но это подходит только тем, кто подготовил свой организм к экстриму.