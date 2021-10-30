Роджерс: Даже не думаю об интересе "Манчестер Юнайтед"

Тренер Лестера сосредоточен на своей нынешней работе.

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что не собирается покидать свою нынешнюю команду ради работы в "Манчестер Юнайтед", который заинтересован в его услугах.

"Честно говоря, я даже не думаю об этом. Я уверен, что болельщики тоже устали смотреть на это, потому что "Лестер" постоянно втягивают в подобные истории.

Я сосредоточен на "Лестере", стараюсь развивать этот клуб и завоевывать трофеи. Все в этом клубе, сотрудники и футболисты, находятся на одном пути, с одним и тем же видением", - приводит слова Роджерса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" рассматривал Брендана Роджерса как одного из главных кандидатов на смену Оле-Гуннару Сульшеру.

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