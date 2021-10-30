Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:02

Роджерс: Даже не думаю об интересе "Манчестер Юнайтед"

14:30

Остановлен транзит газа России через Польшу

14:03

"Талибан" пытается вернуть афганские деньги из-за границы и угрожает Европе

13:31

Парламент Польши одобрил строительство забора возле Беларуси

13:04

Стало известно, когда Хави возглавит "Барселону"

12:32

Под Киевом семья насмерть отравилась угарным газом

12:05

В новую партию Дмитрия Разумкова войдет сын Виктора Балоги?, – СМИ

11:33

Джонсон предупредил мир о проигрыше в борьбе с изменением климата

11:06

Новый рекорд прививок: в Украине вакцинировали более 317 тысяч человек

10:34

Усик заступился за Джошуа, которого раскритиковали после боя

10:07

США отправят домой 55 российских дипломатов в ближайшие месяцы,- МИД РФ

09:35

Від Єгипту до Оману: найпопулярніші напрямки для подорожей в 2022 році

09:08

В Украине более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

08:36

На Донбассе за сутки ранены пять военных

08:05

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Стало известно, когда Хави возглавит "Барселону"

  31   0 30.10.2021, 13:04 | Новости, Спорт
Стало известно, когда Хави возглавит "Барселону"

Стороны согласовали все детали.

"Барселона" договорилась о возвращении в Клуб Хави Эрнандеса в качестве главного тренера.

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб не будет платить "Аль-Садду" компенсацию за расторжение контракта 41-летнего специалиста, а его назначение состоится в начале ноября.

Сам Хави уже сообщил игрокам своей нынешней команды, что уйдет, но руководство катарского клуба попросило его провести еще два матча, после чего 4 ноября он может быть официально представлен как тренер "блаугранас".

Напомним, что после увольнения Рональда Кумана временно исполняющим обязанности тренера "Барселоны" был назначен Серхи Бархуан.

Фото Football.ua

Лента статей

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (728)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]