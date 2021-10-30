Стало известно, когда Хави возглавит "Барселону"

Стороны согласовали все детали.

"Барселона" договорилась о возвращении в Клуб Хави Эрнандеса в качестве главного тренера.

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб не будет платить "Аль-Садду" компенсацию за расторжение контракта 41-летнего специалиста, а его назначение состоится в начале ноября.

Сам Хави уже сообщил игрокам своей нынешней команды, что уйдет, но руководство катарского клуба попросило его провести еще два матча, после чего 4 ноября он может быть официально представлен как тренер "блаугранас".

Напомним, что после увольнения Рональда Кумана временно исполняющим обязанности тренера "Барселоны" был назначен Серхи Бархуан.

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