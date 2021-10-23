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Пуйоль назвал любимый матч между "Барселоной" и "Реалом"

  13   0 23.10.2021, 21:32 | Новости, Спорт
Пуйоль назвал любимый матч между "Барселоной" и "Реалом"

Карлес Пуйоль отметил особое значение Эль-Класико.

Легендарный капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился воспоминаниями о играх с мадридским "Реалом".

По словам испанского защитника, его самый любимый поединок между этими командами состоялся в 2009 году в Мадриде.

"Если мне нужно выбрать только один матч, то я назову тот, который закончился нашей победой со счетом 6:2 на Сантьяго Бернабеу. Выбрал этот поединок из-за игры, результата и того, что эта победа практически гарантировала нам титул.

Я тогда забил тогда и сделал счет 2:1 в нашу пользу. Для меня это был особенный момент - я не так много забивал. Но гол в Эль-Класико - это нечто особенное", - приводит слова Пуйоля Goal со ссылкой на Marca.

Фото Getty Images

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