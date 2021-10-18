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"Барселона" сомневается, стоит ли возвращать Дани Алвеса

  3   0 18.10.2021, 02:06 | Новости, Спорт
"Барселона" сомневается, стоит ли возвращать Дани Алвеса

В настоящий момент клуб не планирует принимать предложение Алвеса.

Дани Алвес разорвал свой контракт с "Сан-Паулу" 16 сентября и на данный момент остается без команды. 38-летний бразилец находится в "Барселоне" и слухи уже связывают его с возвращением в клуб. Алвес заявил, что если он им понадобится, он всегда готов вернуться.

Никто не сомневается, что он является лучшим правым защитником в истории "Барселоны", но в клубе считают, что его подписание маловероятно, даже если он придаст команде характер за небольшую заработную плату, передает Sport.

Руководство "сине-гранатовых" считает, что это подписание будет шагом назад и они хотят и дальше полагаться на игроков из Ла Масии. Они верят, что он будет отбирать игровое время у Сержиньо Деста и Оскара Мингесы.

Фото Eurosport

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