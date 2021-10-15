Лунин собирается уйти из "Реала"

Украинскому вратарю надоело его положение в мадридской команде.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин хочет покинуть мадридскую команду.

22-летний вратарь недоволен своим положением в испанском клубе и следующим летом намерен попросить, чтобы его отпустили, сообщает Fichajes.net.

Украинец надеется перейти в команду, где будет получать игровую практику, которой у него не было в "Реале" при Зинедине Зидане и которая не появилась при Карло Анчелотти.

При этом отмечается, что несколько известных европейских команд все еще проявляют интерес к вратарю.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин не провел ни одного официального матча в составе "Реала".

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