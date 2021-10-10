Уорд: Усик не побьет Фьюри, он слишком массивный

Знаменитый чемпион не видит шансов для Усика в бою с Фьюри.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд скептически оценил шансы обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте Александра Усика в возможном поединке с Тайсоном Фьюри.

По словам американца, даже если украинский боксер одолеет в реванше Энтони Джошуа, он не сможет справится с чемпионом WBC.

"Усик не побьет Фьюри. Тайсон - не просто большой и неуклюжий боец. Он мастеровитый и умеет драться. Я думаю, что он слишком массивный.

Энтони Джошуа должен сразиться с Усиком в реванше. Думаю, что Фьюри следует встретиться с победителем, кто бы им ни оказался, и попытаться завоевать еще один титул. Если он достигнет успеха, то затем можно уходить, потому что ему больше нечего будет доказывать", - сказал Уорд в комментарии Behind The Gloves.

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