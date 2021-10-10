"Барселона" на финальной стадии переговоров нового контракта для Педри

Стороны должны подписать новое соглашение до конца октября.



В интервью для RAC1 Жоан Лапорта заявил, что переговоры о подписании нового соглашения с Педри находятся в продвинутой стадии и что его планируется подписать в октябре этого года. Источники на переговорах подтверждают заявление президента и считают, что Педри будет первым из молодых игроков, с которым продлят контракт, хотя признают, что переговоры еще не завершились, сообщает Mundo Deportivo.

С экономической точки зрения условия согласованы, однако срок действия контракта еще не установлен. Вот где у них все еще есть разногласия, которые, как ожидается, будут разрешены в ходе новых переговоров на следующей неделе.

Со стороны "Барселоны" идея заключалась в том, чтобы заключить с ним длительный контракт на пять лет, в то время как агенты Педри стараются сделать его менее долгосрочным. Наконец, не исключен вариант подписания контракта по формуле 3 + 2, но реальность такова, что этот важный момент обновления контракта все еще открыт.

Конечно, намерение Педри состоит в том, чтобы сделать свою карьеру в "Барселоне", а продолжительность - это просто срок для обновления условий.

Клуб, со своей стороны, тоже не видит в этом проблемы и ссылается на факты. 18-летний игрок имеет контракт до 2022 года, и у "Барсы" есть возможность продлить его еще на два года, до 2024 года. К тому же, у Педри есть прописанная сумма отступных в размере 400 млн евро, и в новом соглашении каталонцы хотят оставить эту сумму.

Руководство "Барселоны" понимает, что все, что сейчас нужно Педри - это новые условия контракта, сопоставимые его роли в команде.

Также агенты полузащитника были проинформированы о его намерении сесть за стол переговоров после закрытия трансферного окна, и он сдержал свое слово. Менее чем через месяц обе стороны переговоров пришли к согласию, и они ждут возможности подписать новое соглашение на следующей неделе.

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