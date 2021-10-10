Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:33

К Земле летит астероид размером с пирамиду Хеопса

20:06

Под Харьковом сгорел дом с жильцами

19:34

"Барселона" на финальной стадии переговоров нового контракта для Педри

19:07

В портовом городе Йемена взорвался заминированный автомобиль, есть жертвы

18:35

Ситуация на Донбассе: боевики били из минометов и запускали беспилотник

18:08

США передали Украине помощь в сфере безопасности

17:36

США объявили о возобновлении лотереи для выдачи грин-карт

17:00

Уорд: Усик не побьет Фьюри, он слишком массивный

16:37

В Киеве в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

16:01

Президента Чехии снова госпитализировали. От него зависит будущее правительство

15:38

Реакции после вакцинации от COVID-19 являются нормальными для организма, - Минздрав

15:02

На реке Конго при крушении судна погибли более 50 человек

14:30

"Оранжевой" зоне карантина соответствуют уже 16 областей Украины

14:03

Оккупанты ужесточили меры на КПВВ возле Станицы Луганской

13:31

Главный контрабандист: Берлин расследует роль Лукашенко в наплыве нелегалов

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Под Харьковом сгорел дом с жильцами

  5   0 10.10.2021, 20:06 | Новости, Происшествия
Под Харьковом сгорел дом с жильцами

К моменту прибытия пожарных дом горел весь на площади 80 кв.м. Его деревянное перекрытие разрушилось.

В ночь на воскресенье в городе Чугуев пожар уничтожил жилой дом. Погибили два человека, сообщает управление ГСЧС в Харьковской области.

Указано, что информация о пожаре была получена в 4:51 утра. О происшествии известили соседи, которые увидели, как внутри дома уже горели жилые комнаты.

К месту вызова прибыло два оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах. На тот момент дом горел весь на площади 80 кв.м. Его деревянное перекрытие разрушилось.

Во время разбора и проливания обгоревших разрушенных конструкций дома спасатели обнаружили тела двух погибших. Ими оказались 62-летняя хозяйка дома и ее 31-летний сын. Пожар потушили в 07:00 утра.

По предварительным данным причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (267)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]