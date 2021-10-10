Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

22:04

"Мало мозгов": Кондратюк прокомментировал заявление Ани Лорак о гастролях в РФ

21:32

Фьюри: Никакого пункта о реванше нет, Уайлдера больше нет

21:05

Шмыгаль: рост ВВП составит около 4%, но может помешать волна COVID

20:33

К Земле летит астероид размером с пирамиду Хеопса

20:06

Под Харьковом сгорел дом с жильцами

19:34

"Барселона" на финальной стадии переговоров нового контракта для Педри

19:07

В портовом городе Йемена взорвался заминированный автомобиль, есть жертвы

18:35

Ситуация на Донбассе: боевики били из минометов и запускали беспилотник

18:08

США передали Украине помощь в сфере безопасности

17:36

США объявили о возобновлении лотереи для выдачи грин-карт

17:00

Уорд: Усик не побьет Фьюри, он слишком массивный

16:37

В Киеве в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

16:01

Президента Чехии снова госпитализировали. От него зависит будущее правительство

15:38

Реакции после вакцинации от COVID-19 являются нормальными для организма, - Минздрав

15:02

На реке Конго при крушении судна погибли более 50 человек

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Шмыгаль: рост ВВП составит около 4%, но может помешать волна COVID

  5   0 10.10.2021, 21:05 | Новости, Экономика
Шмыгаль: рост ВВП составит около 4%, но может помешать волна COVID

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на рост ВВП на уровне 4% по итогам 2021 года. Но помешать этому может очередная волна COVID-19.

Об этом он написал в Facebook.

"Мы ожидаем, что в этом году рост ВВП составит около 4% и это будет означать, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса. Единственное, что может помешать этому сценарию - это очередная мощная волна коронавируса, из-за которой придется вводить дополнительные карантинные ограничения", - отметил Шмыгаль.

По его словам, оптимистический прогноз основан на стабильно растущем потребительском спросе, средней зарплате выше 500 долларов, росте инвестиций до рекордного за четыре года показателя, рекордном урожае и росте аграрного сектора.

Напомним, ранее Всемирный банк сохранил прогноз восстановления экономики Украины в 2021 году на уровне 3,8% после падения на 4,0% в 2020 году.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (267)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]