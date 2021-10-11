Леннокс Льюис оценил шансы на бой Усик - Фьюри

Леннокс Льюис отметил выступление Фьюри в бою с Уайлдером.

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис поделился мыслями о потенциальном поединке Тайсона Фьюри с Александром Усиком.

По словам легенды, у "Цыганского короля" будет преимущество в поединке, но украинский боксер покажет хорошее выступление.

"Я думаю, что это будет отличный бой. Я считаю, что Тайсон очень большой. Там 206 сантиметров, а какой рост Усика?

Это будет очень сложный поединок для него, но я думаю, что Тайсон - отличный боец, великолепный чемпион. Именно он король супертяжелого дивизиона", - сказал Леннокс Льюис в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, что Фьюри защитит титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, нокаутировав в трилогии Деонтея Уайлдера. Усик же одолел Энтони Джошуа единогласным решением, отобрав у британца титулы WBA, WBO и IBF.

Стоит отметить, что в ближайшее время Фьюри и Усик не подерутся, ведь украинский боксер обязан дать реванш Джошуа.

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