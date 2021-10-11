Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

03:05

В Черновицкой области мужчина подорвался на старом снаряде в лесу

02:06

Леннокс Льюис оценил шансы на бой Усик - Фьюри

01:07

Названы целебные свойства зеленой гречки для организма

00:08

Alfa Romeo до 2026 года будет ежегодно выпускать по новой модели

23:03

На Закарпатье задержали нелегалов из трех стран

22:04

"Мало мозгов": Кондратюк прокомментировал заявление Ани Лорак о гастролях в РФ

21:32

Фьюри: Никакого пункта о реванше нет, Уайлдера больше нет

21:05

Шмыгаль: рост ВВП составит около 4%, но может помешать волна COVID

20:33

К Земле летит астероид размером с пирамиду Хеопса

20:06

Под Харьковом сгорел дом с жильцами

19:34

"Барселона" на финальной стадии переговоров нового контракта для Педри

19:07

В портовом городе Йемена взорвался заминированный автомобиль, есть жертвы

18:35

Ситуация на Донбассе: боевики били из минометов и запускали беспилотник

18:08

США передали Украине помощь в сфере безопасности

17:36

США объявили о возобновлении лотереи для выдачи грин-карт

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Леннокс Льюис оценил шансы на бой Усик - Фьюри

  33   0 11.10.2021, 02:06 | Новости, Спорт
Леннокс Льюис оценил шансы на бой Усик - Фьюри

Леннокс Льюис отметил выступление Фьюри в бою с Уайлдером.

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис поделился мыслями о потенциальном поединке Тайсона Фьюри с Александром Усиком.

По словам легенды, у "Цыганского короля" будет преимущество в поединке, но украинский боксер покажет хорошее выступление.

"Я думаю, что это будет отличный бой. Я считаю, что Тайсон очень большой. Там 206 сантиметров, а какой рост Усика?

Это будет очень сложный поединок для него, но я думаю, что Тайсон - отличный боец, великолепный чемпион. Именно он король супертяжелого дивизиона", - сказал Леннокс Льюис в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, что Фьюри защитит титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, нокаутировав в трилогии Деонтея Уайлдера. Усик же одолел Энтони Джошуа единогласным решением, отобрав у британца титулы WBA, WBO и IBF.

Стоит отметить, что в ближайшее время Фьюри и Усик не подерутся, ведь украинский боксер обязан дать реванш Джошуа.

Фото XSport

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (267)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]