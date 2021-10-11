В Черновицкой области мужчина подорвался на старом снаряде в лесу

В Черновицкой области в результате подрыва на старом артиллерийском снаряде погиб мужчина из Ровно. Он искал в лесу исторические ценности.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Сообщается, инцидент произошел возле села Добриновцы.

"Предварительно правоохранители установили, что 53-летний житель Ровно во время поисков исторических ценностей наткнулся на артиллерийский снаряд прошлых войн и подорвался на нем", - говорится в сообщении.

Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование.