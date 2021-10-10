Ньюкасл нацелился на нападающего "Манчестер Юнайтед"

"Сороки" уже составляют список потенциальных приобретений.

После того, как на этой неделе было официально объявлено об их невероятном поглощении "Ньюкасла" саудовским консорциумом, появились сообщения о том, что "Ньюкасл" уже перечислил нескольких игроков, которых они хотели бы подписать в ближайшем будущем, включая нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля, сообщает MEN.

Как мы уже видели на примере синей половины "Манчестера", крупные инвестиции могут гарантировать вам успех и награды, а отчеты показывают, что "Ньюкасл" уже составил список игроков, которых они хотели бы видеть на Сент-Джеймс Парк. Одним из таких игроков является форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль. Игрок, мнения насчет которого у фанатов "красных дьяволов" разделяются.

Переход Марсьяля будет иметь смысл для всех сторон сделки. Он все реже попадает в стартовый состав, а покупка Криштиану Роналду делает его третьей опцией на позиции центрфорварда.

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