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Ньюкасл нацелился на нападающего "Манчестер Юнайтед"

  19   0 10.10.2021, 07:10 | Новости, Спорт
Ньюкасл нацелился на нападающего "Манчестер Юнайтед"

"Сороки" уже составляют список потенциальных приобретений.

После того, как на этой неделе было официально объявлено об их невероятном поглощении "Ньюкасла" саудовским консорциумом, появились сообщения о том, что "Ньюкасл" уже перечислил нескольких игроков, которых они хотели бы подписать в ближайшем будущем, включая нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля, сообщает MEN.

Как мы уже видели на примере синей половины "Манчестера", крупные инвестиции могут гарантировать вам успех и награды, а отчеты показывают, что "Ньюкасл" уже составил список игроков, которых они хотели бы видеть на Сент-Джеймс Парк. Одним из таких игроков является форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль. Игрок, мнения насчет которого у фанатов "красных дьяволов" разделяются.

Переход Марсьяля будет иметь смысл для всех сторон сделки. Он все реже попадает в стартовый состав, а покупка Криштиану Роналду делает его третьей опцией на позиции центрфорварда.

Фото Getty Images

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