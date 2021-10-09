Леонов - новый главный тренер "Миная"

Детали соглашения не уточняются.

Сегодня на официальном сайте "Миная" было объявлено о назначении нового главного тренера команды. Им стал 54-летний Игорь Леонов.

Леонов родился в Крыму, основную футбольную карьеру провел в донецком "Шахтере", с которым 4 раза становился серебряным призером чемпионата Украины и 2 выигрывал Кубок.

Вместе с Игорем Леоновым в тренерский штаб команды вошел экс-игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаил Старостяк.

Напомним, что "Минай" уволил Василия Кобина с поста главного тренера команды.

Фото Football.ua