"Интер" может переманить форварда "Реала" зимой

Серб хочет иметь игровую практику.

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может покинуть мадридский клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Николо Скира в Twitter, агент сербского футболиста работает над тем, что его клиент сменил клубную прописку в январе. Йович недоволен игровым временем, которое получает в составе "сливочных"

Отмечается, что услугами Йовича активно интересуется "Интер". Наставник миланской команде Симоне Индзаги хотел бы видеть игрока в своем составе.

В текущем сезоне Йович провел пять матчей за "Реал", в которых отметился одной результативной передачей. Во второй половине прошлого сезона серб выступал за "Айнтрахт", за который сыграл 18 игр в чемпионате Германии и забил четыре гола.

Фото Eurosport