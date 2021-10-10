Арум оценил шансы на реванш Ломаченко - Лопес

Боб Арум выбрал потенциальных соперников украинскому боксеру.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о возможном втором поединке Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом.

По словам функционера, реванш между этим боксерами маловероятен, ведь американец сменит весовую категорию.

"Искуплением для Ломаченко станет поединокс Комми, а затем мы посмотрим, что сделает Лопес после поединка с Камбососом. Но можно сделать вывод на словах отца Теофимо. Он сказал мне, что они поднимутся в первый полусредний вес.

Конечно, Ломаченко хочет поквитаться с Лопесом, но Теофимо не останется в дивизионе. Он сказал, что поднимется в первый полусредний. Сомневаюсь, что Ломаченко захочет подняться выше легкого дивизиона".

Боб Арум также навал потенциальных соперников Ломаченко.

"Ломаченко подерется со многими другими. В легком весе есть много новых парней. Есть Райан Гарсия, Девин Хэйни - много хороших соперников для Ломаченко. Это не кучка неудачников. Есть много ребят, которые устроят достаточно большие бои с Ломаченко", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Напомним, поединок Ломаченко - Комми состоится 11 декабря.

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