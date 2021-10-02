Куман: Если бы у меня был мешок денег, то Месси был бы в "Барселоне"

Наставник каталонской команды пожаловался на проблемы с составом.

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о результатах команды в последних играх.

По словам нидерландского специалиста, у него нет высококлассных футболистов, с которым можно строить команду на будущее.

"Я не знаю, что может сделать другой тренер, я должен рассуждать на эту тему? В составе ничего не поменяется до зимы. Многие говорят о системе, но система строится на футболистах, которые у нас есть. У нас нет вингеров, которые могли бы разбираться с соперниками один на один".

"Если бы у меня был мешок денег, то Месси все еще был в команде, и я бы пригласил других футболистов, чтобы играть в доминирующем стиле. Нужно готовиться к матчам с тем, что есть. Когда травмированные восстановятся, у нас будет сильная команда. К тому же, молодежь заслуживает шансов", - цитирует Кумана Mundo Deportivo.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" занимает шестое место с 12 баллами.

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