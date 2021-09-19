Юный форвард может перебраться на Родину.

Юный форвард "Боруссии Дортмунд" Джуд Беллингем заинтересовал "Манчестер Юнайтед".

В переходе игрока заинтересован лично Оле-Гуннар Сульшер.

Еще в бытность игроком Бирмингема, Бэеллингем произвел впечатление на боссов "МЮ". Сэр Алекс Фергюсон лично проводил экскурсию для футболиста и его семьи по тренировочной базе "манкунианцев", сообщает ESPN

Тем не менее, "Манчестер Юнайтед" придется выдержать конкуренцию за 18-летнего игрока от таких грандов как "Челси" и "Манчестер Сити".

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 55 млн евро, "Боруссия Д" же хочет выручить от этого трансфера не менее 100 млн.

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