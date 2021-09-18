"Барселона" нацелилась на звездного полузащитника "Манчестер Сити"

Каталонцы хотят зимой приобрести Рахима Стерлинга.

Минувшим летом "Барселона" пыталась взять в аренду полузащитника "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, однако сделка так и не состоялась.

По информации Sport.es, теперь каталонцы рассчитывают заполучить футболиста зимой. При этом Стерлинг является приоритетной целью "сине-гранатовых".

Источник также утверждает, что сам футболист заинтересован в трансфере, так как считает, что у него будет больше игровой практики на Камп Ноу.

Отметим, что в последних четырех матчах "горожан" Стерлинг выходил на замену. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2023 года.

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