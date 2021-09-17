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Померла американська актриса, співачка і танцівниця Джейн Пауелл

  11   0 17.09.2021, 12:00 | Новости, Культура
Померла американська актриса, співачка і танцівниця Джейн Пауелл

Зірка мюзиклу "Сім наречених для семи братів" американська актриса Джейн Пауелл померла на 93-му році життя в США, повідомила газета The Washington Post з посиланням на подругу актриси Сюзан Грейнджер.

За даними видання, Пауелл померла 16 вересня в своєму будинку в місті Вілтон (штат Коннектикут). Причина смерті не уточнюється, інформує ZN.UA.

Творча кар'єра голлівудської зірки почалася ще в дитинстві. У віці 14 років вона виконала партію в опері за мотивами класичної драми Жоржа Бізе "Кармен", що дозволило їй виграти шоу талантів в Голлівуді і підписати контракт з кінокомпанією Metro-Goldwyn-Mayer. Пік популярності актриси припав на 1940-1950 роки.

Пауелл також знялася в таких фільмах і мюзиклах:

  • "Королівське весілля" з Фредом Астером в головній ролі,
  • "Свято в Мексиці",
  • "Три дороги дочки" і багатьох інших

Її талант не обмежувався появою на екрані, Пауелл також брала участь і в безлічі театральних постановок. Так, в 1974 році вона замінила Деббі Рейнольдс в бродвейському мюзиклі "Ірен" (Irene) за п'єсою Джеймса Монтгомері.

У 1960 році на голлівудській Алеї слави була відкрита іменна зірка Джейн Пауелл.

ZN.UA

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