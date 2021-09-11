"Челси" готов обменять Вернера на Сане

"Синие" хотят совершить громкую сделку.

Футболист сборной Германии Баварии Лерой Сане попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает Todofichajes, лондонский клуб рассматривает возможность с приглашением 25-летнего вингера к себе в команду.

Главной особенностью перехода может стать обмен Сане на Тимо Вернера. "Бавария" очень заинтересована в приглашении немецкого форварда, с которым ранее работал нынешний тренер мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн.

На данный момент стороны еще не вступали в активные переговоры.

В прошлом сезоне Сане провел 44 матча за "Баварию", в которых забил десять голов и выполнил 12 результативных передач.

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