Кулеба к ЕС: Не держите Украину на крючке реформ

Дмитрий Кулеба жестко высказался о нежелании ЕС принимать Украину: "Не держите нас на крючке реформ".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС не держать Украину на крючке реформ. В то же время, он уточнил, что не выступает против проведения реформ в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы на форуме Ялтинская европейская стратегия.

По его словам, пришло время признать, что присоединение к ЕС связано не только с реформами.

"Политическое решение государств-членов ЕС принять другое государство опирается не только на реформы. Не надо держать Украину на крючке реформ. Я за реформы. Но я немного устал от того, что слышу, как другие государства напутствуют нас на необходимость проведения реформ, не говоря правды: они не хотят нас принимать в ЕС не потому, что мы не готовы, они сами не готовы", - убежден Кулеба.