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Чигринский объяснил свой переход в "Ионикос"

  28   0 11.09.2021, 21:32 | Новости, Спорт
Чигринский объяснил свой переход в "Ионикос"

Украинец хочет добиться успеха в Греции.

Украинский защитник Дмитрий Чигринский текущий сезон проведет в греческом "Ионикосе".

Опытный футболист признался, что на протяжении нескольких недель тренировался с командой, перед тем как заключить контракт с клубом.

"Я очень рад стать частью семьи "Ионикоса". Я тренировался с командой около месяца, и я хочу сказать спасибо за то, как меня приняли. Президенту, тренеру, и моим товарищам по команде. Я увидел коллектив изнутри, и мне понравилась та атмосфера и организация, которая в нем царит".

Чигринский назвал цель "Ионикоса" на сезон.

"Я попал в историческую команду, которая вернулась в высшую лигу спустя несколько лет. В каждом матче мы будем стараться показать все, на что мы способны. Мы не можем ставить целью выигрыш титулов, но мы можем мечтать о хороших результатах, и о достойном выступлении в сезоне.

Я верю в команду, и верю в себя. Вместе мы будем работать над тем, чтобы добиться чего-то для истории команды и мира. Прежде всего хочется быть здоровым, чтобы выкладываться на поле на все 100 процентов и добиваться того, чего мы заслуживаем", - цитирует игрока Athina 9.84.

Напомним, Чигринский присоединился к клубу на правах свободного агента.

Фото Readfootball.com

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