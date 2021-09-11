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Власть должна создать финансовые фонды для поддержки бизнеса во время кризиса, - экономист

  6   0 11.09.2021, 21:05 | Новости, Экономика
Власть должна создать финансовые фонды для поддержки бизнеса во время кризиса, - экономист

Украина сильно зависит от цен на мировых рынках. Государство должно создать финансовые фонды для поддержки бизнеса во времена падения цен и кризисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономиста Андрея Блинова.

"Украина, как страна, которая довольно много экспортирует сырьевых полуфабрикатов, очень зависит от тех рынков, которые мы называем мировыми, имеющих высокую степень колебания или волатильные рынки. Например, если цена на какой-то товар может расти втрое в течение двух лет или падать. Это касается не только украинского экспорта. Это, в принципе, традиционная такая карма сырьевых стран", - пояснил Блинов.

По его мнению, в такой ситуации государство должно создать резервные фонды, чтобы поддержать бизнес в периоды, когда цены на мировых рынках резко снижаются, как это происходит сейчас. И создавать такие фонды нужно в благоприятные периоды, когда мировые цены на сырье держатся на высоком уровне.

"Государство должно создавать мощные материальные резервы, мощные возможности для того, чтобы выравнивать ситуацию поддержки в периоды кризисов. Вы знаете, что как нефтяные страны - Норвегия, Россия, Саудовская Аравия делают различные фонды развития или будущих поколений, или резервные фонды именно в такие худые годы эти средства", - отметил Блинов.

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