Джошуа - об Усике: Этот парень умеет боксировать

Британец не согласен с теми, кто считает, что Александр не создан для хэвивейта из-за своих габаритов.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) встретился с легендой Тоттенхэма Ледли Кингом и дал ему интервью относительно предстоящего поединка против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

Британец лестно высказал о своем оппоненте и даже сравнил его с Флойдом Мейвезером, подчеркнув, что в хэвивейте куда важнее навыки и ум, а не только габариты.

"Этот парень умеет боксировать, он очень серьезный претендент. Некоторые люди считают, что Усик не создан для супертяжелого веса из-за того, что он выступал на категорию ниже.

Но я не согласен с этим. Если бы все так работало, но у нас бы никогда не было таких парней, как Флойд Мейвезер, который шесть раз поднимался в весе и был чемпионом мира в шести весовых категориях.

Самое главное - это навыки и ум, концентрация и тому подобное. Нельзя просто думать, что Усик недостаточно большой, ведь это никогда не было главным. Усик уже дрался с супертяжами, он боксировал в моем весе.

Он выступал в WBS после любителей, где полупрофессиональные поединке - пять раундов без шлемов. И там могли драться и тяжеловесы, и супертяжеловесы - все, кто весит больше 91 кг. Ты мог весить хоть 200 кг и проводить бой. Усик боксировал с такими парнями, и это - опыт", - рассказал Джошуа в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале Тоттенхэма.

Напомним, бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне Великобритания) на стадионе Тоттенхэм Хотспур. Билеты на поединок были раскуплены всего за сутки.

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