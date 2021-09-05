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"Ливерпуль" намерен продлить соглашение с Салахом

  3   0 05.09.2021, 17:00 | Новости, Спорт
"Ливерпуль" намерен продлить соглашение с Салахом

"Красные" сделают предложение ключевому игроку команды.

"Ливерпуль" готовит предложение по новому контракту с нападающим Мохамедом Салахом.

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, "красные" в ближайшее время договорятся с 29-летним египтянином продлить соглашение до 2025 года.

Действующее соглашение форварда с клубом заканчивается в 2023 году.

Салах играет за "Ливерпуль" с 2017 года. В 206 матчах за "красных" он забил 127 мячей и отдал 49 результативных передач.

В новом сезоне Салах уже трижды выходил на поле, по два раза отличившись голами и голевыми передачами.

Фото Getty Images

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