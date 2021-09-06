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Нурмагомедов рассказал, почему Роналду покинул "Ювентус"

  2   0 06.09.2021, 02:06 | Новости, Спорт
Нурмагомедов рассказал, почему Роналду покинул "Ювентус"

Футболисту было скучно в Италии.

В конце августа стало известно, что звездный форвард Криштиану Роналду покинул "Ювентус" и вернулся в "Манчестер Юнайтед", за который выступал в период с 2003 по 2009 годы.

После этого экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что обсуждал с португальцем его переезд в Англию еще за месяц до того, как это официально произошло.

Теперь же боец рассказал о причинах ухода Роналду из туринского клуба.

"Личные сообщения раскрывать не хочется. Он сказал, что ему скучно в Италии и что он хочет перейти в Англию.

Ну я тоже не фанат итальянского футбола, а английский могу и не переключать. Любая команда там может дать зрелище", - приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Фото instagram.com/khabib_nurmagomedov

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