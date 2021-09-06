Всегда будем семьей: Джоли прокомментировала войну с Питтом за детей

Джоли заявила, что боится за своих детей.

Анджелина Джоли выступила с заявлением о войне с Брэдом Питтом. И причина не дети и не месть за пережитое. Все гораздо прозаичней, передает Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.

Многодетная Анджелина Джоли впервые выступила с сенсационным заявлением и назвала истинную причину скандала с Брэдом Питтом.

После расставания супруги устроили открытую войну: Джоли требует, чтобы Питт навсегда забыл об общих детях. В свою очередь, Брэд настаивает, что также имеет право общаться с наследниками.

На днях Джоли дала откровенное интервью, в котором созналась: истинной причиной ее поведения является не месть, а страх.

«Я боюсь за своих детей», - приводит ее слова MercuryNews.

Сдаваться Джоли не намерена, но констатирует: сражаться вечно она тоже не будет.

«Я хочу, чтобы моя семья двигалась вперед, все мы, включая их отца. Я хочу, чтобы мы исцелились и жили мирно. Мы всегда будем семьей. Как я себя чувствую? Я понимаю, что иногда можно пережить что-то, но не знать, как ты себя чувствуешь, не знать как жить с этим дальше. Так что это больше про открытость. Я действительно пытаюсь снова стать открытым человеком», - резюмировала она.