Венгер вспомнил, как "Манчестер Юнайтед" переманил у него Роналду

На старте карьеры Криштиану мог присоединится к "Арсеналу", а не к МЮ.

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

Специалист выразил уверенность в том, что на этот переход повлиял экс-наставник манкунианцев Алекс Фергюсон.

"В этом больше эмоциональных причин, нежели футбольных. Не считаю это решение на 100% рациональным. Найти баланс в команде - большая проблема. Лично я думаю, что Алекс Фергюсон сыграл в этом большую роль".

Венгер также поделился воспоминаниями о начале карьеры Роналду. По словам француза, в 2003 году форвард должен был попасть в его команду, а не в "МЮ".

"Роналду в свое время должен был перейти в "Арсенал", и Фергюсон забрал его у меня. Криштиану был на нашей тренировочной базе, он уже надел футболку "Арсенала".

Но помощник сэра Алекса Карлуш Кейруш убедил его купить 18-летнего Роналду. Мы могли заплатить только четыре миллиона евро. А "Манчестер Юнайтед" заплатил 12 миллионов", - цитирует Венгера Bild.

Напомним, "МЮ" объявил о возвращении Роналду в пятницу, 27 августа. Португалец уже выступал за манкунианцев с 2003-го по 2009 год. В составе английского клуба он провел 196 матчей в рамках чемпионата Англии, в которых забил 84 гола.

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