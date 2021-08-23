"Ренн" повесил ценник на Камавингу

Талантливый хавбек может перебраться в другой клуб.

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, руководство французского клуба готово рассмотреть вариант с продажей 18-летнего хавбека.

Камавинга отклонил предложение "Ренна" продлить контракт, а действующее соглашение рассчитано до лета следующего года. В связи с этим боссы клуба будут готовы отпустить футболиста за 35 млн евро.

Напомним, Камавинга выступает за "Ренн" с 2019 года. В прошлом сезоне хавбек провел 35 матчей в Лиге 1, забив один гол и отдав два ассиста. Этим летом сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

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