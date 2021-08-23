"Лион" договорился о переходе хавбека "Ливерпуля"

Шакири продолжит карьеру в чемпионате Франции.
"Лион" достиг принципиального соглашения с "Ливерпулем" о трансфере полузащитника Джердана Шакири. Об этом сообщила пресс-служба "ткачей".
В понедельник, 23 августа, футболист пройдет медицинское обследование, по итогам которого и будет принято окончательное решение по трансферу.
В случае успешного прохождения медосмотра футболист подпишет трехлетний контракт с новым клубом.
Напомним, швейцарец выступает в составе "красных" с 2018 года. До этого он играл за "Сток Сити", "Интер", "Баварию" и "Базель".
В минувшем сезоне Шакири провел за "Ливерпуль" 14 матчей, в которых отдал две результативные передачи.
isport.ua
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