Луческу хотел пригласить Шевчука в тренерский штаб "Динамо"

Экс-игрок донецкого клуба мог тренировать главного соперника "Шахтера" в УПЛ.

Бывший защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук признался, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предлагал ему войти в тренерский штаб киевского клуба.

Экс-футболист не захотел принимать предложение из-за возможной жесткой критики фанатов "бело-синих".

"Луческу хотел за меня разговаривать. На тот момент Глеб Платов как раз заболел, и я ничего не хотел, какая-то апатия была.

Мы в принципе с Луческу разговаривали, он сказал, что будет обсуждать меня, я ответил: "Мистер, не надо". Еще и такая жесткая атака болельщиков "Динамо" на него пошла, если бы я еще туда пришел - был бы капец", - сказал Шевчук в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

При этом, Шевчук не исключает, что мог все же рассмотреть этот вариант.

"Для моего конкретного роста, если развиваться - я бы предложение рассмотрел. Если бы я принял это решение, то первым бы об этом узнал Ринат Леонидович.

Набрал и переговорил бы с ним по этому поводу. Потому что я 13 лет отыграл за "Шахтер", состоялся там и как личность, и как игрок, семью создал именно в Донецке. Дочка в Донецке родилась, жена из Донецка. Я должен был бы оповестить президента об этом", - подчеркнул он.

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