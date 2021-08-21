"Арсенал" объявил о трансфере голкипера сборной Англии

Рамсдейл будет выступать в новом клубе под 32-м номером.

Голкипер "Шеффилд Юнайтед" и сборной Англии Аарон Рамсдейл пополнил ряды лондонского "Арсенала". Об этом сообщила пресс-служба "канониров".

Сроки соглашения с 23-летним игроком не уточняются. Известно лишь, что Рамсдейл подписал с "Арсеналом" "долгосрочный контракт".

В новом клубе голкипер будет играть под 32-м номером.

В прошлом сезоне Рамсдейл провел за "Шеффилд" 42 матча, пропустив 68 мячей и шесть раз отыграв "на ноль".

Напомним, Аарон был запасным вратарем сборной Англии на чемпионате Европы-2020. При этом за национальную команду на Евро-2020 он не сыграл ни одного поединка.

isport.ua