Санкции США против "Северного потока-2" стали частью "чрезвычайного положения", - Байден

Санкции против "Северного потока-2" стали частью "чрезвычайного положения" в отношении РФ. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

Байден заявил, что данный указ является ответом на российские проекты, которые нацелены на расширение российского влияния на энергетические ресурсы Европы, что ослабит энергетическую безопасность европейских стран, в том числе Украины.

"Я издал распоряжение о принятии дополнительных мер в отношении ряда российских экспортных энергетических трубопроводов в связи с чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, создаваемой вредной внешней политикой правительства России", - отметил Байден.