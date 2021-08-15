"Сампдория" арендует Супрягу у "Динамо", - журналист

Итальянский клуб заплатит за украинца 1,5 миллиона евро.

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, в ближайшее время 21-летний форвард станет игроком "Сампдории".

Стороны подпишут арендное соглашение, которое будет рассчитано на один год.

Аренда обойдется итальянцам в 1,5 миллиона евро. Отмечается, что в контракте будет прописана опция выкупа контракта за 8 млн евро.

В минувшем сезоне Супряга сыграл в 17 матчах "Динамо" в УПЛ, отметившись двумя голами и результативной передачей.

Фото ФК Динамо Киев