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"Сампдория" арендует Супрягу у "Динамо", - журналист

  6   0 15.08.2021, 22:04 | Новости, Спорт
"Сампдория" арендует Супрягу у "Динамо", - журналист

Итальянский клуб заплатит за украинца 1,5 миллиона евро.

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, в ближайшее время 21-летний форвард станет игроком "Сампдории".

Стороны подпишут арендное соглашение, которое будет рассчитано на один год.

Аренда обойдется итальянцам в 1,5 миллиона евро. Отмечается, что в контракте будет прописана опция выкупа контракта за 8 млн евро.

В минувшем сезоне Супряга сыграл в 17 матчах "Динамо" в УПЛ, отметившись двумя голами и результативной передачей.

Фото ФК Динамо Киев

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