"Сампдория" арендует Супрягу у "Динамо", - журналист

Итальянский клуб заплатит за украинца 1,5 миллиона евро.
Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, в ближайшее время 21-летний форвард станет игроком "Сампдории".
Стороны подпишут арендное соглашение, которое будет рассчитано на один год.
Аренда обойдется итальянцам в 1,5 миллиона евро. Отмечается, что в контракте будет прописана опция выкупа контракта за 8 млн евро.
В минувшем сезоне Супряга сыграл в 17 матчах "Динамо" в УПЛ, отметившись двумя голами и результативной передачей.
Фото ФК Динамо Киев