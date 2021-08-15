"Интер" объявил о подписании двух топовых новичков

Думфрис и Джеко будут выступать за миланский клуб в следующем сезоне.

"Интер" объявил о подписании двух игроков.

Миланский клуб усилился защитником сборной Нидерландов и "ПСВ" Дензелом Дюмфрисом. Отмечается, что трансфер 25-летнего голландца обошелся нерадзурри в 12,5 млн евро и бонусы.

Вторым новичком команды стал боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко. Стороны подписали двухлетнее соглашение.

Джеко перебрался в "Интер" бесплатно, но заплатит "Роме" 1,5 млн евро в случае выхода в Лигу чемпионов по итогам сезона. Джеко уже провел товарищеский матч за свою новую команду с киевским "Динамо" и отметился голом.

isport.ua

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