Супряга может перебраться в "Сампдорию"

Украинец вновь привлек внимание итальянского клуба.

Нападающий "Динамо Киев" Владислав Супряга может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, услугами украинского форварда заинтересовалась "Сампдория".

Тренерский штаб итальянского клуба хотел бы видеть Супрягу в своем составе в качестве игрока ротации для Фабио Квальяреллы.

"Сампдория" хочет арендовать Супрягу с правом выкупа, однако "Динамо" не спешит принимать это предложение.

Напомним, Владислав был близок к переходу в "Дженоа", но клубы не смогли согласовать условия сделки. Ранее интерес к украинцу проявлял "Удинезе".

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