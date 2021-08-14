Супряга может перебраться в "Сампдорию"

Украинец вновь привлек внимание итальянского клуба.
Нападающий "Динамо Киев" Владислав Супряга может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Джанлука ди Марцио, услугами украинского форварда заинтересовалась "Сампдория".
Тренерский штаб итальянского клуба хотел бы видеть Супрягу в своем составе в качестве игрока ротации для Фабио Квальяреллы.
"Сампдория" хочет арендовать Супрягу с правом выкупа, однако "Динамо" не спешит принимать это предложение.
Напомним, Владислав был близок к переходу в "Дженоа", но клубы не смогли согласовать условия сделки. Ранее интерес к украинцу проявлял "Удинезе".
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