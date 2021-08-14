В Энергодаре годовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа

Ребенок остался на короткое время без присмотра, залез на подоконник и выпал из окна пятого этажа

В Энергодаре годовалый ребенок выжил после падения из окна пятого этажа, сообщает в субботу, 14 августа, Укринформ со ссылкой на полицию Запорожской области.

"13 августа вечером 21-летняя мать вместе со своим сыном вернулась с прогулки, потом женщина вышла в другую комнату, в результате чего ребенок остался без присмотра взрослых. В это время мальчик пошел на балкон, залез на подоконник и выпал из окна пятого этажа", - говорится в сообщении.

Ребенок находится в больнице с диагнозом: политравма, многочисленные ушибы мягких тканей.

Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности по статье о невыполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей (ст. 184).