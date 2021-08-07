"Челси" и "Интер" практически договорились о трансфере Лукаку

Сумма сделки составит 115 миллионов евро.

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку очень близок к возвращению в "Челси", сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что за форварда "лондонцы" заплатят 115 млн евро. "Синие" не будут включать в сделку кого-то из своих игроков.

Футболист уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом. "Челси" будет платить бельгийцу 12 миллионов евро после вычета налогов за сезон.

В прошлом сезоне Лукаку провел за "Интер" 36 матчей в чемпионате Италии, забил 24 гола и отдал 10 результативных передач.

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