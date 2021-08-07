"ПСЖ" арендовал Эйфелеву башню для презентации Месси

Парижане близки к сделки с аргентинским нападающим.

"Барселона" официально объявила об уходе Лионеля Месси из каталонского клуба.

По информации различных СМИ, главными кандидатами на подписание аргентинского нападающего являются "ПСЖ" и "Манчестер Сити". Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола сообщил, что клуб не вступал в переговоры с представителями Месси. Таким образом, французский "ПСЖ" остается единственным кандидатом на игрока.

Парижский клуб ведет активные переговоры с агентами футболиста. Ожидается, что стороны подпишут контракт в ближайшее время.

Как сообщает Lance, "ПСЖ" уже в предвкушении приезда Месси. Парижане хотят представить Лионеля на главной достопримечательности Франции - Эйфелевой башни. Французский клуб арендовал башню на 10 августа.

Стоит отметить, что "ПСЖ" уже дважды арендовал Эйфелеву башню. Сначала для представления Златана Ибрагимовича, а в 2017 - Неймара.

Напомним, Месси всю свою карьеру выступал за "Барселону". С каталонским клубом он выиграл 10 раз чемпионат Испании, семь раз Кубок и Суперкубок страны, четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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