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В Великобритании арестовали уже 11 человек, которых подозревают в расистской травле игроков сборной Англии

  11   0 06.08.2021, 16:04 | Новости, Спорт
В Великобритании арестовали уже 11 человек, которых подозревают в расистской травле игроков сборной Англии

Партнеры по сборной поддерживают Букайо Саку после неудачного пенальти во время финала Евро-2020, Лондон, 11 июля 2021 года. Фото: Frank Augstein / AP

Правоохранители Великобритании арестовали уже 11 человек, которых подозревают в расистской травле в социальных сетях игроков сборной Англии, не забивших пенальти в финале Евро-2020.

Об этом сообщает CNN, информирует Нromadske.ua.

Подразделение футбольной полиции Великобритании, который ведет расследование, получило уже более 600 обращений о возможной травле игроков английской команды.

В милицию обращались не только обычные граждане, но и благотворительные организации, футбольные клубы и другие структуры.

Среди этих обращений обнаружили 207 случаев оскорбительных сообщений от фанатов, которые содержат нарушения закона. Однако 123 аккаунта находятся за пределами Великобритании - британская полиция пока передает информацию об этих случаях правоохранителям других стран.

Кроме того, уже точно установили, что 34 человека, от которых поступали оскорбительные сообщения, находятся на территории Великобритании. Из них 11 уже арестовали.

Отметим, что расследование расистских сообщений началось уже после финала Евро. А через 4 дня после того поединка британская полиция заявила, что арестовала пять человек по этому делу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил ввести административную ответственность за расизм в отношении футболистов: им могут запретить посещать футбольные матчи на срок до 10 лет, сообщил The Guardian.

Что предшествовало?

12 июля лондонский футбольный клуб «Арсенал» заявил о расистской травле своего 19-летнего игрока и футболиста сборной Англии Букайо Саки, который не забил решающий пенальти во время финального матча Евро-2020 против Италии.

Поведение фанатов публично осудили главный тренер сборной Гаррет Саутгейт, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Английской ассоциации футбола принц Уильям.

Полиция Лондона начала расследование расистской травли в соцсетях трех темнокожих игроков сборной Англии - Букайо Саки, Джейдона Санчо и Маркуса Решфорда.

11 июля в финале чемпионата Европы по футболу сборная Италии победила сборную Англии. Судьба матча решалась в серии пенальти, во время которой англичане ошиблись трижды: свои голы не забили именно Решфорд, Санчо и Сака.

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